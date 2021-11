Malato per l'azienda, gestiva il suo bar: 55enne adesso rischia il processo

Rischia di finire a giudizio un 55enne di Scafati, accusato di frode nell’ambito di un rapporto di lavoro con una ditta di trasporti: l’uomo, di professione autista, secondo le accuse aveva finto uno stato di malattia «facendosi rilasciare certificati medici finalizzati ad astenersi dall’attività lavorativa, per un periodo compreso dal 29 agosto 2019 fino al 10 dicembre 2019», ma in realtà era in buona salute. In quel periodo, avrebbe trascorso gran parte delle sue giornate presso una caffetteria a Corbara, che a sua volta gestiva, intrattenendo i clienti ed eseguendo lavori di manovalanza. Proprio queste mansioni tradivano la sua idoneità al lavoro presso la ditta di cui era dipendente, con attività di carico e scarico merci in assenza di apparenti impedimenti e senza evidenziare stati di malessere. A sostegno di ciò, l’uomo si spostava a bordo di auto e furgoni, procurandosi il trattamento retributivo percepito, con assenza retribuita per malattia, «con pari danno per l’ente pubblico Inps, preposto al pagamento della relativa quota di competenza, pari a 3.030 euro calcolati, con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto a danno di un ente pubblico».

Secondo il titolare della società di trasporti, l'imputato avrebbe dichiarato di non voler più lavorare, con l’obiettivo di guadagnare e lucrare dal rapporto lavorativo, mediante la produzione di certificati medici fasulli, utili a sostenere la sua inidoneità e la presenza di un problema di salute. La reazione della titolare, dopo aver spiegato che il dipendente avrebbe dovuto dimettersi e chiudere il rapporto lavorativo, era pronta a certificare lo stato dei fatti mediante un’agenzia di investigazione privata. Un professionistà accerto infatti la condotta illecita, pedinando e seguendo presso la sua attività di locale pubblico l'uomo. I fatti risalgono al 2019. L'imputato rischia il processo, con la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal sostituto procuratore titolare del fascicolo.