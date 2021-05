I cento anni di Cesare Valitutto, testimone della 2°guerra mondiale

Cesare Valitutto è uno degli ultimi testimoni del secondo conflitto mondiale di Sicignano degli Alburni. Ha festeggiato i suoi 100 anni con una famiglia, che ha per lui una vera e propria adorazione, e con la comunità sicignanese, rappresentata dal sindaco, Giacomo Orco. Con loro l'associazione Combattenti e reduci, che ha in zio Cesare, il suo socio onorario più longevo. Per lui una bella festa, sia pure contenuta, con le istituzioni, con il presidente dell'associazione, Antonio Landi, e della sezione di Sicignano, Vito Antonio Capece. Commosso, il centenario zio Cesare, ha ricevuto una targa dall'amministrazione comunale ed una pergamena dal presidente Landi in ricordo del sacrificio sul fronte di guerra, salutando con grande affetto tutti ed augurando ad ognuno una vita serena e di raggiungere la sua età.

APPROFONDIMENTI IL CASO Bomba a mano ritrovatasotto il ponte sul fiume Calore a Benevento LA PANDEMIA Cina prepara la terza guerra mondiale? 007 Usa: «Virus e armi... LA STORIA Caccia all'oro di Hitler in Polonia: trovata nel diario di un...