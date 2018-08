Martedì 28 Agosto 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 06:43

BATTIPAGLIA - In città sono spariti i cestini dell’immondizia per la raccolta differenziata dei rifiuti in strada. A distanza di circa tre anni, infatti, molti dei cestini di colore bianco, giallo e blu sono stati trafugati o vandalizzati. Il mistero è presto svelato. Trattandosi di cestini in metallo, i malviventi li asportano nottetempo per rivenderli come ferro vecchio a qualche riciclatore. E così, i cestini che dovrebbero contribuire a dare più dignità alla città e innalzare la percentuale di raccolta differenziata, sono ormai spariti da ogni strada.