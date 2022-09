Cetara, 4,5 milioni per il mercato ittico dal Ministero delle politiche agricole

Oltre quattro milioni di euro per la realizzazione del mercato ittico di Cetara. Saranno erogati dal Ministero delle Politiche Agricole nell'ambito del bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse riservate a “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”.

Il progetto presentato dal comune di Cetara, classificatosi secondo nella graduatoria nazionale (il finanziamento complessivo sarà di 4.521.000 euro) prevede di dotare il molo di sottoflutto di banchine e spazi coperti adeguati a consentire lo svolgimento di attività connesse alla pesca, nell’ottica di integrarli nella funzionalità complessiva e di settore della struttura portuale.

In particolare, l'intento è quello di migliorare l’infrastruttura portuale esistente che da sempre è a spiccata vocazione peschereccia, dotandola anche di un edificio attrezzato dove poter svolgere attività di vendita.

«L’intento è dimigliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, oltre alle condizioni di sicurezza dei pescatori durante le operazioni di attracco in banchina, sbarco e movimentazione del pescato - spiega il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica - Questo progetto coinvolge uno dei settori economici più importanti e tradizionali di Cetara, in linea con la nostra azione amministrativa che tende sempre a migliorare e a rendere moderno il paese, senza perdere di vista, però, la storia e la tradizione, colonne portanti della nostra piccola comunità»

Inoltre si provvederà a ammodernare i posti barca esistenti nelle banchine destinate alla pesca, dotare l’infrastruttura portuale di attrezzature per la raccolta di rifiuti e scarti marini, accrescere l’efficienza energetica di strutture ed attrezzature presenti nell’area portuale, migliorare il grado di protezione dell’ambiente nell’area portuale, favorire una maggiore competitività della filiera ittica riducendone comunque l’impatto ambientale».