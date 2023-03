Cetara scelta tra i borghi protagonisti di «Una boccata d'arte»

Una vetrina importante per Cetara, borgo gioiello della Costa d'Amalfi celebre per la colatura di alici. Dal 24 giugno al 24 settembre 2023 torna Una Boccata d’Arte, il progetto d’arte contemporanea promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes. Ogni anno 20 borghi di tutta Italia, uno per ogni regione, accolgono 20 artiste e artisti italiani e internazionali di età, formazione e pratiche differenti invitati a realizzare 20 interventi, in relazione con la storia e le tradizioni del luogo e di chi lo abita. Le inaugurazioni si terranno sabato 24 e domenica 25 giugno in tutti i borghi.

Nel corso dell’estate sarà così possibile scoprire mostre, progetti e installazioni site specific in luoghi inaspettati, lungo un itinerario culturale che si snoda capillarmente in tutta la penisola, creando un dialogo inedito tra arte e territorio. Un invito al viaggio e alla scoperta del sorprendente patrimonio che ci circonda, fonte inesauribile di bellezza, storia e tradizioni da esplorare.

Cetara è tra i borghi selezionati, insieme a Fénis in Valle d'Aosta, Vermogno in Piemonte, Castelvecchio di Rocca Barbena in Liguria, Gardone Riviera in Lombardia; Pieve Tesino in Trentino, Costozza in Veneto; Aquileia in Friuli, Travo in Emilia Romagna, Fosdinovo in Toscana, Toscolano in Umbria, Petritoli nelle Marche, Rocca Sinibalda nel Lazio, Pietracamela in Abruzzo, Agnone in Molise, Maruggio in Puglia, Rivello in Basilicata, Santa Severina in Calabria, Pollina in Sicilia e Belvì in Sardegna.