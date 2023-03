Smettere di fumare baciando: Catalano a Cetara

Partenza in anticipo per la nuova stagione di Ami Cetara, con un ospite a cui il borgo di pescatori è affezionato già dagli esordi: giovedì 16 marzo, dalle 20, Guido Catalano farà tappa alla Torre Vicereale di Cetara, location-sentinella delle attività culturali del paese, con la sua mirabolante tournée in giro per l’Italia, e non solo. Lo scrittore, poeta e interprete è uno dei personaggi più amati, ormai, non solo dal web. In libreria dal 28 febbraio Smettere di fumare baciando (Rizzoli, 2023), l’ultima fatica letteraria di Guido Catalano, che segna il ritorno dell’autore alla poesia dopo sei lunghi anni. Ad accompagnarne l’uscita, dallo scorso 8 marzo è partito lo Smettere di fumare baciando live tour che vedrà la rockstar del verso d’amore declamato esibirsi dal vivo nei club della penisola e oltre confine, con un nuovo show e nuove storie di cui innamorarsi. Siamo tutti in trincea, ma l’amore può salvarci. Guido Catalano torna alle origini, ai versi che l’hanno reso famoso e hanno fatto ridere e innamorare lettrici e lettori di tutta Italia. Una raccolta autoironica, intima e spassosa, adatta a ogni esigenza: ci sono poesie della colazione e del dopo sbronza, fulminanti come battaglie navali e farcite come tramezzini, poesie d’amore mancato e di sogni possibili, poesie lanciate alla finestra come sassetti, poesie incattivite e poesie che danno dipendenza.

Sin dal 2011, Ami Cetara è il progetto «site specific» che l’associazione culturale ambientarti porta avanti sul Comune di Cetara, anche in questa speciale anteprima primaverile, lavorando in sinergia con le volontà del sindaco, Fortunato Della Monica e del consigliere allo Spettacolo e al Turismo, Daniele Luigi D’Elia per destagionalizzare i flussi turistici con un’offerta culturale specifica e di ampio valore culturale, dove il territorio è un partner importante. Ad introdurre la tappa del tour, infatti, ci sarà uno speciale «aperitivo cetarese» che unisce alle alici un altro prodotto significativo di questa terra, i limoni. A completare il tutto, un assaggio delle specialità del ristorante Cetara Punto e Pasta. In apertura allo spettacolo, l’esibizione inedita del cantautore napoletano Guasto, al secolo Gianmarco Finizio, accompagnato alla chitarra dal maestro Gianmarco Volpe, condurrà il pubblico nella sua ironica e travolgente Funkyland, un omaggio tutto mediterraneo alle mille terre del funky, un luogo speciale dove poter danzare tra luci e colori.