Cetara in difesa del dialetto: una giornata di studio dedicata alla lingua locale

Chi pensa che i dialetti siano idiomi poveri o mancanti di qualcosa, si sbaglia. Anzi, non solo sono autosufficienti, come una lingua, ma hanno anche una propria grammatica. Insomma con un dialetto si può esprimere quasi tutto. E per salvaguardarlo a Cetara è stata organizzata una giornata di tudio in programma oggi presso la Sala Benicasa.

«Salva La Tua Lingua Locale» è il titolo dell'iniziativa organizzata dal Comune di Cetara che ha così istituito una vera e propria giornata del dialetto.

Dopo i saluti del sindaco, Fortunato Della Monica, del presidente della Pro Loco, Antonio De Santis, e dei consiglieri rispettivamente con deleghe alla cultura e al turismo, Cinzia Forcellino e Daniele Luigi D'Elia, si svilupperà un interessante confronto.

Al dibattito interverranno Graziella Anastasio, autrice del libro "Da Cae(di)taria a Venere Citarea", Domenico Gatto, Vittorio Marchiaro, e lo storico e scrittore Costantino Montesanto. La giornata sarà moderata dall'ex sindaco di Cetara Secondo Squizzato.