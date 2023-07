Al via le Giornate dell'Oro Giallo, Cetara celebra il valore della limonicoltura

Torna protagonista il limone a Cetara. Sull’oro giallo della costiera, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’associazione di promozione sociale “L’innesto” propone una due giorni di riflessioni. I temi specifici trattati quest’anno sono il valore della limonicoltura per il territorio e il ruolo delle associazioni nella tutela dell’identità e delle tradizioni locali.

Si parte sabato 15 luglio 2023, alle 19, con un serrato confronto sul valore del limone, il lavoro dei contadini. Ai saluti istituzionali dei rappresentanti del comune seguirà l’introduzione del tema, a cura del presidente Secondo Squizzato. Moderati dal giornalista Emiliano Amato, direttore de “Il Quotidiano della Costiera”, si susseguiranno gli interventi del geologo Giuseppe Di Crescenzo, della biologa nutrizionista Valentina Di Giovanni, dell’agronomo Antonio Gaetano Carrano. «Non può passare sotto silenzio – ha dichiarato Squizzato – che anche quest’anno per tanti, troppi contadini, è diventato difficilissimo spuntare un prezzo dignitoso per il limone, almeno per fronteggiare in parte le spese, senza contare il lavoro. È necessario passare dalle parole alle proposte concrete». Concluderanno la prima serata l’animazione musicale, a cura de “I Posteggiatori Abusivi”, e una degustazione di specialità a base di limone.

Domenica 16 luglio 2023, sempre alle 19, è programmato un confronto sulla difesa dell’identità locale. Dopo il saluto del sindaco, Fortunato della Monica e della consigliera delegata alla cultura, Cinzia Forcellino, i rappresentanti delle associazioni attive sul territorio racconteranno la propria esperienza di impegno, con la prospettiva di imbastire una rete di associazioni locali per concorrere all’animazione della comunità locale. Interverranno i presidenti della Pro Loco, Antonio De Santis, di “Uniti per Erchie”, Luigi De Iuliis, di “Amici delle Alici”, Secondo Squizzato, la vice presidente de “L’Innesto” Elisa Di Crescenzo e il responsabile del nucleo di Protezione Civile, Francesco Crescenzo.

Al termine e durante la degustazione di piatti a base di limone, sarà proiettato un video che assembla le immagini storiche relative alle iniziative di valorizzazione delle tradizioni locali realizzate dalle associazioni a partire dagli anni ‘70. Le Giornate dell’Oro Giallo, “A fronne ‘e limone”, oltre che dal comune, è supportata da Olitalia e dalle aziende vinicole del territorio.