Salerno, striscione di Casapound davanti alla sede della Cgil: «Non ci faremo intimidire»

Uno striscione di Casapound è stato esposto nella notte davanti alla sede della Cgil di Salerno, con la scritta: «31.05 Anpi, Cgil, Arcigay etc., paura dei libri?» e il logo del movimento di estrema destra. Il testo fa riferimento alla presentazione del libro «Controstoria della Resistenza» di Tommaso Indelli, pubblicato dalla casa editrice Altaforte, prevista per lo scorso 31 maggio in una libreria cittadina e annullata a seguito delle forti critiche espresse da organizzazioni sindacali e associazioni locali.

In una nota, Cgil Napoli e Campania e Cgil Salerno rispondono così agli autori dello striscione: «Nessuna paura dei libri, ma siamo preoccupati dal continuo revisionismo messo in campo dai movimenti di estrema destra anche attraverso presentazioni di libri che mirano a riscrivere la Storia partigiana nel nostro Paese.