Champions, 350 tifosi dell'Eintracht da Salerno a Napoli: stazioni blindate

La questura di Salerno era stata allertata circa la loro presenza, per ragioni di sicurezza, in vista della gara di Champions League di domani al Maradona tra il Napoli e l'Eintracht.

Trecentocinquanta tedeschi, ma non tutti di Francoforte, in gran parte turisti in arrivo da diverse città d'arte italiane, si sono dati appuntamento a Salerno nella giornata di oggi per poi partire alla volta di Napoli.

Decine di poliziotti sono stati sui binari fino all'arrivo del treno che, alle 18.30, ha portato tutti a piazza Garibaldi. Lì dove hanno trovato un altrettanto nutrito dispiegamento di forze dell'ordine. Canti marziali all'arrivo dei tedeschi, scortati dalla polizia. Il timore di scontri in città resta alto. I supporter dell'Eintracht, tra i quali vi erano anche diversi tifosi dell'Atalanta, loro gemellati, si sono poi diretti all'hotel Royal dove alloggeranno.

Secondo i controlli effettuati a Salerno ai passeggeri stranieri, essi erano già dotati dei biglietti del treno: qualcuno, parlando con i poliziotti, ha detto che ne approfitterà domani per andare allo stadio, la maggior parte, invece, per visitare le bellezze di Partenope.