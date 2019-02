Arrivano le condanne per la morte dello chef Carmine Abate del ristorante «Zaccaria» di Atrani, in Costiera Amalfitana. Il Tribunale di Salerno ha condannato ad un anno i ristoratori Zaccaria Pinto ed Annamaria Staiano, amministratori della società «Cantine del Nostromo» di Atrani. Un anno e sei mesi è la condanna inflitta ad Andrea Barbaro, proprietario del tratto di costone roccioso interessato dal cedimento. Stabilita una provvisionale di 250 mila euro complessiva per le parti civili costituitesi nel processo. I fatti risalgono al 2 gennaio 2010. Lo chef morì a causa del cedimento del costone roccioso sovrastante il ristorante di Atrani.

Venerdì 22 Febbraio 2019, 20:19

