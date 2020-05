Tensioni sul lungomare di Salerno. Due donne stavano chiacchierando sedute su una panchina, una delle due non aveva la mascherina ed erano sedute vicine. Quando gli agenti della polizia municipale si sono avvicinati per invitarla ad indossare il sistema di protezione individuale, la donna non ci è stata al rimpovero: si è rifiutata di mettere la mascherina e anche di dare le proprie generalità. Intanto in molto hanno aggredito verbalmente le due donne chiamandole: assassine.



Ne è scaturito un parapiglia che ha attirato l'attenzione di tanti che passeggiavano. Le due vigilesse hanno chiesto aiuto ai colleghi ed è arrivata sul posto anche la polizia. La tensione è salita e la donna seduta sulla panchina ha riferito di essere stata strattonata. La questione si è poi conclusa quando la cittadina si è decisa a fornire le proprie generalità.