Sabato 28 Settembre 2019, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 18:16

«Forza Chicco» è il mantra di una giornata di solidarietà che avrà inizio domenica alle 10 e che si protrarrà fino alle 24 nel comune di Santa Maria di Castellabate. Una non stop di passione e speranza, che unisce un’intera comunità - quella cilentana - per dare forza alla famiglia di Chicco, il piccolo di soli 4 anni, originario di Stella Cilento, colpito da un brutto male e in attesa di un intervento chirurgico. Una vicenda che commuove tantissime persone, che ha toccato la sensibilità anche di chi non ha avuto la fortuna di conoscere la bellezza del Cilento e l’umanità delle persone del posto.A partire da domenica alle 10, sul palco di piazza Lucia a Santa Maria di Castellabate, si alterneranno cantanti, esponenti del mondo artistico, politico e associativo, per dare forza a un grido di dolore e di speranza: forza Chicco e tutti stretti attorno a Simona, la mamma del piccolo, che da un anno sta mettendo in campo tutta sua forza contro il male che si è abbattuto sul figlio. Sarà possibile acquistare cibo e prodotti locali, offerti dalle mille contrade cilentane, sarà possibile anche contribuire con un piccolo ma fondamentate sostegno economico, rivolgendosi ai salvadanai allestiti in piazza. Messo a disposizione anche un numero di codice iban ufficializzato per la campagna Forza Chicco, grazie a un atto deliberativo del comune di Castellabate.