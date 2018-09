Martedì 4 Settembre 2018, 12:42

Un 40enne del Vallo di Diano si é presentato all'ospedale e ha chiesto di essere assunto in una cooperativa che opera nel nosocomio "Luigi Curto" di Polla. Una volta ricevuta la risposta negativa, non poteva essere altrimenti, è andato in escandescenze e ha rotto una porta della struttura ospedaliera. Per questo motivo il direttore sanitario ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Polla per danneggiamento di cosa pubblica.