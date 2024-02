Chiede un sussidio poi gomitate e calci alla polizia: bloccato giovane nigeriano

Aggredisce i poliziotti del commissariato di Sarno durante l'identificazione, poi viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E' la sorte toccata ad un 36enne nigeriano, senza fissa dimora, fermato dalla polizia ieri mattina.

Il ragazzo, senza una casa o abitazione dove potesse essere registrato con il domicilio, aveva creato tensioni in un ufficio delle politiche sociali del Comune, chiedendo più volte un aiuto di natura economica. Le sue insistenze erano state tali da richiedere l'intervento della polizia. Il giovane, condotto in commissariato per l'identificazione, avrebbe poi perso il controllo.

Infatti, mentre era sottoposto ad accertamenti sulla sua identità, ad un tratto si è scagliato con violenza contro le forze di polizia, prima colpendo un agente, spingendolo con le mani e sferrandogli una spallata.

Per poi provare a scappare, sferrando una gomitata alla spalla sinistra ad un secondo poliziotto.

Per i due sono stati necessari diversi giorni di prognosi, tra 5 e 7 giorni, dopo referto in ospedale. Ieri mattina, in tribunale per la direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel comune dove sono avvenuti i fatti. Il ragazzo era assistito dai difensori Giovanna Ventre e Gianfranco Trotta. Resta indagato a piede libero per le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.