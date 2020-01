Un altare di inizio 1700 è stato trafugato dalla chiesa del Rosario a Polla. Questa mattina alcuni amministratori si sono accorti di quello di essere un furto durante un sopralluogo nella chiesa che risulta essere chiusa da diversi anni. La chiesa infatti è passata dalla Curia al Comune una decina di anni fa, e chiusa e abbandonata nel tempo. Questa mattina si è tenuto il sopralluogo e l'amara scoperta. Ignoti e non si sa quando hanno portato via parte dell'altare dall'importante valore e anche degli angioletti. L'altare è di Antonio Paradiso, maestro intagliatore attivo in Basilicata alla fine del XVII e la prima metà del XVIII sec. © RIPRODUZIONE RISERVATA