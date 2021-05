Strano furto a Sarno, presa di mira la Chiesa di San Sebastiano. In pieno centro città, i ladri hanno agito del tutto indisturbati. Distrutta la corona del Rosario che era stata esposta all’esterno, sul portale di ingresso, in occasione del maggio mariano. Inoltre portato via anche lo stendardo che era ancorato alla ringhiera. Si cerca di capire chi abbia agito, un’azione che sembra più un dispetto che un vero e proprio furto. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni fedeli che si sono recati in chiesa ed hanno segnalato i danni e gli ammanchi.

