Posti letto ridotti, due medici trasferiti al Ruggi e le sale operatorie aperte solo per le urgenze. Un nuovo allarme arriva dai rappresentanti dei Comitati uniti ospedale Santa Maria dell’Olmo Costa D’Amalfi di Cava de' Tirreni che ieri hanno fatto un nuovo blitz tra i corridoi ospedalieri.

«Lanon va in ferie - spiega il portavoce- Siamo venuti inper verificare delle allarmantiche erano giunte alle nostre orecchie sulla chirurgia. Siamo di fronte ad un imminente ridimensionamento dei posti letto e saranno garantite solo le urgenze. Questo perché due chirurghi bravissimi stanno per essere trasferiti a Salerno. Unche, nonostante il personale monco, grazie al lavoro straordinario dei medici stava decollando con numeri importanti e. Siamo un contenitore cui attingere ogni volta cheha bisogno. E a noi chi ci aiuta? Chi ha interesse che il nosocomio Cavese non decolli e sia sempre in bilico?». Qualche settimanaaveva denunciato che le istituzioni preferiscono finanziare uno stadio di calcio e declassare un ospedale. «In un paese dove siunosportivo con fior di milioni e si lascia alla sfascio una sanità pubblica bisogna rifondare tutto», aveva dettoDa mesi i rappresentanti hanno istituto un canaleper rilanciare le battaglie a difesa del. «Ile unaefficienti sono essenziali per la salute e la sicurezza della comunità. Affrontare le sfide legate all’inefficienza richiede unocoordinato e un investimento nelle risorse umane e strutturali - spiegano gli attivisti - con un approccio mirato e il perseguimento costante dell’eccellenza, è possibile migliorare significativamente la qualità dei servizi forniti e garantire un’assistenza medica tempestiva e adeguata. Saremo sempree daremo battaglia in ogni sede». Negli ultimi giorni, dunque, ha iniziato ad aleggiare il timore diriguardo le attività di chirurgia. In particolare ci sarebbe la necessità dialla sola, bloccando gli interventi programmati. Il tutto sarebbe motivato dalla carenza di medici e dalla decisione di trasferire dueal Ruggi di Salerno. Altra questione riguarderebbe l’impiego, sia in reparto che al pronto soccorso, dinecessari per coprire i buchi di organico. Tanti nodi che attendono una soluzione o, quanto meno, un chiarimento tra le istituzioni e i rappresentanti dei cittadini che chiedono chiarezza.