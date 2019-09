Lunedì 2 Settembre 2019, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 16:52

PAGANI - Finisce a processo con l'accusa di maltrattamenti per aver chiuso il proprio cane in un deposito, non sfamandolo e facendolo soffrire per via delle dannose condizioni ambientali nei quali l'animale si ritrovò a stare. Al banco degli imputati una donna, L.R. , finita a giudizio con un decreto emesso dalla procura di Nocera Inferiore. La 60enne, secondo quanto riportato dal capo d'imputazione, dovrà difendersi dall'accusa di aver tenuto un cane chiuso in un deposito di cui aveva la piena disponibilità, «tenendolo in luogo chiuso, privo di spazio, pieno di escrementi, peluria, privo di acqua e cibo». A scoprire le condizioni pessime nelle quali viveva l'animale furono i carabinieri di Pagani, che il 25 novembre del 2017 denunciarono la donna a piede libero per maltrattamenti. Il cucciolo si trovava al chiuso nel deposito, in stato di grande sofferenza, a causa di mancanza di cibo e acqua, con i segni visibili di quelle privazioni su tutto il corpo. Il processo sarà celebrato dinanzi al giudice monocratico Federico Noschese. Quando il cucciolo fu liberato dai carabinieri, era fortemente denutrito. Un indizio che lasciò pensare che l'animale fosse in quelle condizioni da molto tempo. Dopo gli accertamenti del caso, i militari lo affidarono ad una struttura municipale, dove fu curato per poi essere affidato ad un nuovo padrone.