Ancora un arresto per maltrattamenti a sud i Salerno. Ancora una donna perseguitata dal suo ex che non si rassegna alla fine della storia. Questa volta i protagonisti sono di Sanza. L’uomo di 61 anni C.A. dal febbraio scorso era sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie. Nonostante l’interdizione più volte si è avvicinato a lei. Un mese fa si è presentato a casa della ex a più riprese. Durante una di queste visite proibite dalla giustizia ha chiuso la chiave d’arresto che alimenta la rete idrica della casa della donna e delle abitazioni limitrofe. Un comportamento che ha spinto l’ ex compagna a tornare dai carabinieri e a denunciare di nuovo il marito, non solo per questo ultimo gesto ma anche per le altre minacce che aveva subito. Gli uomini del comandante Russo hanno avviato le indagini e verificato che l’uomo aveva violato più volte il divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia. Le prove a loro disposizione hanno consentito di aggiungere un altro tassello alla vicenda giudiziaria in corso.

Il gip, sulla base dell’esito delle indagini, svolta dalla locale stazione dei carabinieri, ha disposto per il 61enne gli arresti domiciliari. L’aggressore è stato ristretto presso il proprio domicilio dove sarà più facilmente controllabile. Un provvedimento restrittivo che si spera possa servire a tenerlo lontano dalla donna preoccupata per la sua incolumità. © RIPRODUZIONE RISERVATA