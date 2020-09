Aggressioni violente, ma anche sequestro di persona, per motivi di gelosia: sono le imputazioni a carico di un uomo di Pagani, di 41 anni, destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Nocera Inferiore. La vittima è la moglie, che stando alle accuse, sarebbe stata fatta oggetto, di giorno in giorno, di offese, aggressioni e pestaggi, consumati anche dinanzi alle figlie minorenni. Le prime violenze risalgono al 2018: la condotta sarebbe stata portata avanti fino al momento della denuncia, sporta dalla moglie dell’uomo. Nell’esposto si raccontavano episodi di violenza, psichica e fisica, messe in atto dal marito della donna, che sarebbe stata insultata più volte e in vari modi. I capelli tirati, le aggressioni con schiaffi e pugni, il lancio d’oggetti. In un'occasione, la vittima fu picchiata anche con un manico di scopa su braccia e gambe. L’uomo avrebbe perduto continuamente le staffe, distruggendo gli oggetti in casa e seminando il terrore nella sua famiglia. Sempre stando all'ipotesi accusatoria, la donna fu schiaffeggiata un giorno al volto, rimediando ferite alle labbra. Poi ancora, un colpo alla spalla violento, che le provocò una seconda contusione.



La convivenza per la donna sarebbe diventata pesante e intollerabile. In una specifica circostanza, datata marzo 2020, la vittima sarebbe stata chiusa dentro casa, con tanto di mandate di chiavi a bloccare la porta d'ingresso. Il marito si sarebbe portato dietro poi anche le chiavi di riserva, «privando di fatto la donna - come si legge negli atti - della sua libertà personale». Di qui il reato di sequestro di persona. Quest’ultima accusa completa il quadro probatorio raccolto a carico dell’imputato. La vittima si presentò, infine, il 7 marzo scorso, a denunciare tutto ai carabinieri. Dopo essere stata costretta in casa, con una reclusione imposta con la violenza, con l’uomo che avrebbe disposto della moglie tenendola segregata nell’abitazione per punirla. Ora tutto è al vaglio del gup, il giudice dell’udienza preliminare, che sarà chiamato a decidere sulla richiesta di processo presentata dalla procura a carico dell’imputato: il 41enne paganese risponde della doppia accusa di maltrattamenti aggravati e reiterati e di sequestro di persona.