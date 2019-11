© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiusa in casa, obbligata a non uscire e con le chiavi dell’auto sequestrate. Finisce a giudizio con il rito immediato un uomo di Baronissi , di 41 anni, accusato di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. I fatti vanno dal mese di aprile scorso a quello di settembre, con una misura cautelare eseguita dai carabinieri proprio dopo che la donna denunciò tutto quanto aveva subito., ma anche aggredita e segregata in casa, per volere del suo uomo.Ai carabinieri di Agropoli , dove la donna si era trasferita per stare lontana dal suo ex, raccontò che. In un’occasione, finendo persino a terra e perdendo i sensi. Altre volte, invece, fu bloccata fisicamente in casa e costretta a consegnare le chiavi dell’auto. L’ingresso dell’abitazione invece fu chiuso a chiave. Ad agosto, invece, le fu imposto di non entrare in un bar. Poco dopo, l’uomo la raggiunse per verificare se la compagna avesse obbedito, prendendola nuovamente a schiaffi. La vittima finì a terra e fu poi presa anche a calci.