Continua a far discutere la paventata chiusura del reparto di Chirurgia Vascolare dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, annunciata dopo il pensionamento del primario, da Simone Valiante e su cui hanno espresso perplessità le organizzazioni sindacali. Sul caos che si è creato anche in riferimento all’ulteriore ridimensionamento della struttura ospedaliera, fa chiarezza il direttore sanitario Adriano De Vita.

«Nessuna chiusura di reparto - precisa - sinceramente non riesco a capire neanche da dove sia nata questa preoccupazione che ha creato allarmismo». Il direttore spiega che è andato in pensione il primario della chirurgia vascolare ma il servizio continuerà ad essere garantito grazie alla presenza di un altro chirurgo vascolare. Si sta inoltre lavorando anche per una collaborazione con l’ospedale del Mare di Napoli. Per De Vita nessuna agonia del San Luca.

Anzi l’ospedale di Vallo sarà potenziato. Ci sono importanti novità anche per l’oncologia, la gastroenterologia, la stroke unit. «Certo non mancano i problemi - ribadisce De Vita - soffriamo come tutte le altre realtà territoriali di una grave carenza di personale ma questo non significa che il nostro ospedale è in agonia».

Anche per la neurochirurgia non c’è alcun rischio chiusura «c’è già il concorso per l’arrivo di nuovi medici e per il primario».