Chiude per lavori il punto di primo intervento dell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Una chiusura temporanea, come precisa la direzione generale dell’Asl Salerno in una nota diffusa alla stampa. A partire dal lunedì 5 giugno, quindi, le attività del punto di primo intervento del presidio di via Passanti saranno sospese per consentire l’avvio e l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, ritenuti urgenti e improrogabili.

APPROFONDIMENTI «Emergenze in sala parto», esperti a confronto sulle soluzioni a Marina di Camerota Il Ruggi tra i 12 ospedali meno efficienti in Italia Ospedali senza medici: 452mila euro dall’Asl ai sanitari tappabuchi per Battipaglia, Eboli e Roccadaspide

Lavori che dureranno circa 60 giorni, secondo le stime della ditta esecutrice, e che interesseranno - si precisa nella nota - esclusivamente i locali del punto di primo intervento, reparto strategico nell’organizzazione complessiva dei servizi garantiti dall’ospedale di Scafati, consentendo di «poter contare su una struttura più efficace e rispondente alle esigenze degli utenti e degli operatori». La direzione generale dell’Asl chiarisce che tali lavori erano stati già programmati da tempo ma che erano stati poi rinviati a causa dell’emergenza Covid che ha visto proprio l’ospedale di Scafati in prima linea nella lotta alla pandemia.

Non a caso l’ospedale Mauro Scarlato era stato infatti convertito in Covid hospital, punto di riferimento a livello regionale, e l’attuale punto di primo intervento in pronto soccorso Covid. «Dichiarata conclusa l’emergenza Covid dal 4 aprile scorso - si legge nella nota diffusa dalla Asl di Salerno - il presidio ospedaliero è tornato progressivamente alla sua funzione originaria ed il pronto soccorso Covid riconvertito in punto di primo Intervento, deputato all’accoglienza ed assistenza dei pazienti con codici di gravità bianchi e minori». Tutte le altre attività assistenziali dell’ospedale di Scafati, già garantire dagli altri reparti, saranno assicurate, senza alcuna interruzione.