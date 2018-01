Tenta il suicidio, provando a sgozzarsi con un coccio di bottiglia, nella centralissima piazza Portanova del capoluogo, dove è collocato l'albero di Natale che proprio oggi è in fase di smontaggio. Un cittadino di nazionalità romena, di una cinquantina di anni, si è procurato una profonda ferita alla gola con un bottiglia raccolta in un cestino dei rifiuti di Corso Vittorio Emanuele. Immediatamente soccorso dai lavoratori, impegnati nello smontaggio dell'albero di Natale, è stato trasferito successivamente con un'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per le cure del caso. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.

Lunedì 15 Gennaio 2018, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 15:39

