Sono ore concitate ad Angri per la scomparsa di Antonio Pascale, originario di Torre Annunziata ma noto in città perché gestore di una pescheria in piazza don Enrico Smaldone. Dell'uomo si sono perse le tracce da mercoledì scorso, quando dopo aver fatto visita alla figlia a Grosseto, è stato accompagnato alla stazione ed è salito su un treno regionale diretto a Torre Annunziata. Dove però non è mai arrivato. © RIPRODUZIONE RISERVATA