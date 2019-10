Venerdì 18 Ottobre 2019, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 14:01

Si è fermato a un angolo della strada, in pieno centro cittadino, e ha iniziato a spogliarsi sotto gli occhi increduli di decine di persone. Ha proseguito fino a rimanere completamente nudo. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Matinella, popolosa frazione del comune di Albanella. L'uomo, di nazionalità marocchina ma residente in zona, sarebbe affetto da problemi psichici che si sono manifestati già in passato, tanto che era già stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Alcune persone presenti hanno chiamato i carabinieri che in pochi minuti sono arrivati sul posto e hanno portato l'uomo in caserma prima di trasferirlo in ospedale per le cure del caso.