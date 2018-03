Venerdì 16 Marzo 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 15:53

È volato dal quinto piano di un palazzo del centro. Lo schianto al suolo, sul centralissimo corso Vittorio Emanuele, a Salerno, è stato violentissimo e fatale. Salerno piange Giampiero Naddeo, noto avvocato e tifosissimo della Salernitana, che ha deciso di farla finita poco dopo le 15 di oggi.L'uomo, appena sopra la cinquantina, era il fratello di Corrado Naddeo, consigliere comunale e cardiologo molto conosciuto in città. Sul luogo sono immediatamente giunti i soccorritori del 118 ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma si trova ancora sul luogo della tragedia, in attesa del pubblico ministero di turno. Seguiranno aggiornamenti.