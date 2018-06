Domenica 24 Giugno 2018, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 12:42

Choc questa mattina sulla spiaggia di Vietri sul Mare. Un 75enne di Angri è stato colto da malore mentre era in acqua. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 subito allertati dal personale dello stabilimento, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli operatori hanno potuto solo constatarne il decesso, dovuto con molta probabilità a un arresto cardiaco.