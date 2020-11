Anche il Cilento fa festa per la vittoria agli Europei su pista di Plovdiv, in Bulgaria, nella ciclista Elisa Balsamo. La 22enne cunese ha letteralmente dominato la prova, portando il medagliere azzurro a quota sette podi: 2 ori, 4 argenti, 1 bronzo.

Davvero impressionante la vittoria della Balsamo, che soltanto domenica a Madrid aveva dominato su strada la terza e ultima tappa del Challenge La Vuelta. La mamma, Silvia, infatti, è originario di Piano Vetrale, nel comune di Orria, da dove è poi partita per il Nord Italia. Nel piccolo centro cilentano, la giovane Elisa, insieme a mamma Silvia e papà Sergio, ha spesso trascorso le vacanze estive.

La giovane cuneese, anche campionessa europea su strada nel 2020 under 23 dopo che era stata iridata juniores nel 2016, non ha avuto praticamente avversarie. Per la Balsamo è l’ennesima conferma di una carriera iniziata molto presto.

