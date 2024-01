È boom di richieste di appartamenti a Vallo della Lucania. Con la chiusura della Cilentana, nel tratto Vallo Massicelle, molte famiglie del basso Cilento, soprattutto di Marina di Camerota, sono intenzionate a trasferirsi nel centro cilentano. Si tratta sopratutto di genitori che vogliono evitare ai propri figli i disagi di dover attraversare la statale 18 o viaggiare in treno per raggiungere gli istituti scolastici di Vallo e l’alberghiero di Vallo Scalo. Anche alcuni gruppi di studenti si stanno informando per affittare insieme degli appartamenti. Così mentre sul viadotto Acquarulo nel Comune di Ceraso, si continua a studiare per la soluzione più rapida che possa portare quanto prima alla riapertura della strada, i ragazzi e le loro famiglie si mobilitano per soluzioni alternative ai viaggi in bus e treno che, seppur organizzati bene, restano un disagio quotidiano.

Una Vallo è utile per consentire ai ragazzi diin maniera più agevole. «Nulla - ribadiscono alcuni genitori e gli stessi ragazzi - contro il sevizio di trasferimento su bus, treni speciali e navette ma preferiamo restare a Vallo anche per aver più tempo da dedicare allo». I rappresentanti dei vari istituti scolastici nei giorni scorsi sono stati anche aper chiedere l’istituzione della, al fine di avere un giorno in più per riposarsi o studiare. La comunità cilentana corre ai ripari in attesa di poter tornare a transitare sulla strada a scorrimento veloce. Nel giro di una settimana si delineerà l’intervento sul, su cui una decina di giorni fa è stata riscontata una grave carenza strutturale, e dunque i tempi per la riapertura. Già individuata la ditta che si occuperà dei: è ladi Roma. Si attendono solo gli esiti dei provini in corso sui carotaggi e i sondaggi effettuati in questi giorni. Tramontata la possibilità di un transito a, in quanto le prove eseguite hanno mostrato che dopo tre ore il viadotto si era abbassato di un centimetro, si attende di definire meglio il progetto e chiarire così la durata della. Si spera di risolvere entro un paio di mesi.

APPROFONDIMENTI Incidente a Casal Velino, coinvolti anche quatto bambini Polla, dopo la riduzione dei posti letto a rischio il reparto di Fisiopatologia respiratoria De Luca a Casal Velino per inaugurare l’impianto di selezione dei rifiuti

Per gli automobilisti della Cilentana oltre al danno c’è anche la beffa. Oltre alla chiusura del tratto Vallo Massicelle sono costretti a fare i conti anche con l’emergenza cinghiali. Negli ultimi giorni due gravi incidenti causati dagli ungulati si sono verificati tra Prignano Cilento e Agropoli e all’altezza di Massicelle.

In entrambi i casi è stata praticamente sfiorata la tragedia: veicoli distrutti e cinghiali morti sulla carreggiata.