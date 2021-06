Cilentana chiusa caos e proteste vertice in Prefettura

Si terrà, domani, un tavolo tecnico convocato dal prefetto di Salerno per discutere dei disagi determinati dalla parziale chiusura della Cilentana, tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud. Per il potenziale rischio crollo di un muro l’Anas, su segnalazione del Comune, ha imposto il senso unico alternato in attesa di interventi di messa in sicurezza e ripristino. Il tutto è avvenuto alla vigilia di un weekend estivo che come da previsioni è stato da dimenticare per centinaia di vacanzieri diretti nelle località costiere del Cilento. Tra venerdì e sabato si sono registrate code chilometriche in direzione sud. Domenica, per il controesodo, la situazione è stata la stessa ma nell’opposto senso di marcia. I problemi non hanno interessato la sola Cilentana ma il centro urbano di Agropoli. Caos e rallentamenti si sono segnalati per tutto il weekend poiché molti automobilisti per bypassare il tratto su cui sono imposte le limitazioni hanno attraversato la città, ingolfando le vie principali e secondarie. «Per raggiungere viale Lombardia da viale Europa, distanti meno di un chilometro, ho impiegato venti minuti», dice una cittadina agropolese e il suo non è un caso isolato. Ma inviperiti sono soprattutto i residenti di Via Risorgimento, Lungomare e vie limitrofe. Ci sono poi i turisti che speravano di trascorrere qualche giorno di relax in Cilento, ma il viaggio è stato un’odissea. Il loro malcontento è raccolto da Confesercenti. «Nessuno dei nostri imprenditori turistici salernitani vuole anteporre gli affari alla sicurezza della viabilità e alla cura del territorio, ma risultano incomprensibili tempistiche e modalità con le quali vengono attivati cantieri, deviazioni e semafori - commenta il presidente provinciale Raffaele Esposito - È oltretutto mortificante per chi deve fare impresa ed ha la necessità di ripartire constatare, a monte dei disagi, una mancata concertazione tra gli enti e le autorità preposte alla gestione di questi lavori». L’associazione Noi Consumatori, invece, attacca l’Anas: «Questo inutile carrozzone dal 2019 sta gestendo in modo pessimo la Cilentana. Non bastava il vergognoso limite di 50 km orari», dice il presidente Giuseppe Russo. Critiche anche alla prefettura «che da anni non prende una decisione chiara». Domani il prefetto ha convocato Comune e Anas per porre fine ai disagi.

Per il sindaco di Agropoli Coppola i problemi non finiscono qui. Oltre alla Cilentana va risolto il problema del porto. Con un dispositivo, la guardia costiera ha limitato gli accessi al molo invaso da troppe auto.