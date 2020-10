Ancora un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Omignano, sulla Cilentana. È successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14. Un furgone Daily per il trasporto dei surgelati si è improvvisamente ribaltato adagiandosi su un lato. L'autista, un 35enne originario di un comune del napoletano, è rimasto incastrato all'interno del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, coordinati dal caposquadra Claudio Martusciello che lo hanno liberato e affidato alle cure dei sanitari del 118. Per fortuna le ferite riportate non sono gravi. Da comprendere le cause dell'incidente. Il mezzo si è ribaltato mentre si immetteva sulla superstrada; non sono coinvolte altre persone o mezzi. Indagano sul caso i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 15:23

