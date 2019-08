Venerdì 30 Agosto 2019, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutto impatto frontale questo pomeriggio sulla Cilentana. Tre ragazzi sono finiti in ospedale di cui uno versa in condizioni più preoccupanti nel reparto di rianimazione.L’Incidente é avvenuti intinti alle 17 nel tratto tra Vallo della Lucania e lo Scalo ferroviario. All’altezza della clinica Cobellis una Suzuki e una Seat Leon hanno impattato violentemente. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una terza vettura, una Renault Scenic con a bordo quattro persone. Ad avere la peggio il conducente della Seat Leon, un ragazzo di Salento che rientrava a casa dopo la giornata di lavoro a Vallo.E’ ricoverato in rianimazione. In ospedale anche il conducente della Suzuki, un ragazzo di Vallo e il conducente della Scenic sempre di Vallo. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118, dei vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e dei Carabinieri per le indagini di rito. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Dopo l’incidente notevoli i disagi alla circolazione. Si sono registrate code e rallentamenti per oltre un chilometro.