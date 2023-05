Cilento, abilitati dalla Regione Campania due nuovi Direttori delle Operazioni di Spegnimento

Il Gruppo Lucano della protezione civile di Castellabate ha ufficialmente all'interno due Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), figure incaricate di coordinare le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.

Il presidente Giovanni Marzucca e il volontario Mario Messano, dopo aver completato con successo un corso impegnativo, hanno ottenuto l'abilitazione dalla Regione Campania. Attraverso lezioni teoriche, prove sul campo e simulazioni di interventi pratici, i due volontari cilentani hanno superato brillantemente l'esame.

«Questo ruolo comporta una grande responsabilità per noi e per tutto il gruppo, che da anni si impegna attivamente nelle diverse emergenze», afferma Giovanni Marzucca, il presidente e nuovo DOS. «La formazione è fondamentale per essere pronti a fronteggiare qualsiasi imprevisto che potrebbe presentarsi in qualsiasi momento».

In caso di incendi boschivi nel territorio, saranno loro a coordinare le operazioni di spegnimento, fornendo indicazioni alle centrali antincendio e ai mezzi aerei che intervengono sul campo.

Il loro ruolo essenziale contribuirà a garantire una risposta efficace e coordinata di fronte a situazioni di emergenza.