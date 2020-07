LEGGI ANCHE

Tre casi positivi di coronavirus accertati a Pisciotta. Il dipartimento di prevenzione dell’Asl, sezione Vallo della Lucania, aveva effettuato tamponi su sei persone che hanno partecipato ad una cena a casa di una persona anziana, un professionista., estesi alle altre persone con le quali aveva cenato insieme al padrone di casa, dunque in totale sette. In attesa dell’esito erano tutti stati posti in isolamento domiciliare. Tre sono risultati positivi. Salgono a 14 i casi positivi nel Cilento .