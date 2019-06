Venerdì 28 Giugno 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 06:33

Le bellezze paesaggistiche dell’entroterra cilentano conquistano l’ambasciatore dell’Algeria in Italia. Abdehamid Senouci Bereksi é infatti il nuovo proprietario dell’Agriturismo Fasani di Laurito. Lo ha acquistato da Giuseppe Romanelli e domenica sarà nel centro cilentano per l’accoglienza ufficiale. L’ambasciatore si presenterà alla comunità locale per inaugurare la nuova esperienza imprenditoriale e salutare amici, residenti e curiosi. Il diplomatico é arrivato nel Cilento per la prima volta un anno fa grazie alla storia di amore tra la figlia e un giovane avvocato penalista di Ascea. I due si sono conosciuti a Parigi. Oggi sono marito e moglie. Hanno una bambina e lo scorso anno sono venuti in vacanza nel Cilento per conoscere la famiglia asceota. Amicizie comuni hanno portato l’ambasciatore algerino a cenare nell’agriturismo Fasani, ne è rimasto subito colpito al punto da decidere di acquistarlo. L’ampio casolare con la piscina immersi nel verde del Parco lo hanno convinto.«Quel giorno dissi che l’agriturismo era in vendita- ricorda Romanelli - ma la decisione non l’avevo ancora presa e non mi aspettavo che l’ambasciatore fosse interessato. Invece domenica sarà qui per inaugurare la sua gestione. Sono felice che lo abbia comprato, e che abbia deciso di continuare a farlo funzionare». Una bella presenza per Laurito. L’arrivo del l’ambasciatore sarà una promozione, potrà rilanciare l’immagine del Cilento, apprezzato e scelto da persone del jet set internazionale. Soddisfatto anche il sindaco Speranza: «Gli conferiremo la cittadinanza onoraria, speriamo di avviare una collaborazione per promuovere il nostro territorio».