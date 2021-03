Cilento, ancora una tartaruga Caretta Caretta senza vita lungo la costa

Era già in avanzato stato di decomposizione la tartaruga Caretta Caretta trovata sul litorale di San Nicola a Mare, nel comune di Montecorice. L'esemplare, rinvenuto nel weekend, probabilmente si trovava sulla costa già da diversi giorni, essendo già in decomposizione. Si tratta dell'ennesimo ritrovamento, purtroppo senza vita, lungo la costa a sud della provincia di Salerno.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Trovati in un parco nazionale dell'Uganda sei leoni mutilati VENEZIA Delfini a Venezia, avvistata coppia sul Canal Grande. Guardia... SAN DIEGO Entra nel recinto degli elefanti con la figlia allo zoo:...

Nelle settimane scorse, infatti, una Caretta Caretta è stata trovara senza vita sulla spiaggia delle Saline, a Palinuro. Con l'arrivo della bella stagione si spera, però, come accaduto in passato che le spiagge cilentane possano continuare a donare la “vita” a questi splendidi esemplari. Infatti, la costa a sud di Salerno è tra le predilette di questa specie per nidificare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA