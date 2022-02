Cilento, va a legna e precipita: 87enne morto nel burrone

È accaduto a Mandia, piccola frazione collinare del comune di Ascea. Un anziano di quasi 87 anni è uscito di casa per andare a fare legna. Purtroppo è rimasto vittima di un brutto incidente. Dopo aver caricato di legna la carriola elettrica è precipitato in un burrone per diversi metri schiantandosi in un corso d’acqua. Nel violento impatto ha riportato gravi ferite.

A far scattare i soccorsi la moglie che era poco distante. Sul posto sono arrivati i soccorsi con i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 con l’ambulanza della Misericordia e i carabinieri della compagnia di Vallo al comando del capitano Annarita D’Ambrosio. L’anziano è stato recuperato e trasferito subito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni purtroppo si sono aggravate. Per la gravità delle ferite riportate si è spento nella tarda mattinata.