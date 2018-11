Sabato 3 Novembre 2018, 13:57

Paura questa mattina a Marina di Camerota. Un marocchino ha riportato diverse ferite dopo essere caduto dalla bici. Stando alle prime ricostruzioni il giovane stava percorrendo a velocità sostenuta via Sirene con la sua bicicletta quando la felpa che indossava gli si è impigliata nella ruota. Ciò ho provocato una violenta caduta.La vittima ha riportato ferite al volto, danni ai denti e contusioni su gran parte del corpo. Il primo a soccorrerlo il sindaco di Camerota Mario Scarpitta che si trovava in zona. È stato lui a contattare i sanitari del 118.Sul posto una ambulanza della Misericordia di Palinuro. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Per fortuna non è in pericolo di vita.