Giovedì 25 Aprile 2019, 15:25

Un esemplare di tartaruga Caretta Caretta è stato recuperato privo di vita a Marina di Camerota, tra la spiaggia di Lentiscelle e quella della Marina delle Barche. La tartaruga è stata avvistata da alcuni turisti che hanno allertato l’amministrazione comunale di Camerota e la capitaneria di porto dell’ufficio marittimo locale. L’animale è stato recuperato in mare, a due metri dalla battigia. Una volta accertato il decesso, sotto gli occhi dei marinai del comandante Sandro Desiderio e dell’assessore Teresa Esposito (delegata al Porto e all’Area marina protetta), la tartaruga resta in custodia della guardia costiera in attesa delle disposizioni impartite dalla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. Dei fatti sono stati già informati gli esperti. Un veterinario provvederà ad accertare le cause del decesso.