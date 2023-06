Centrale della droga in Cilento, la Procura: «Confermata la gravità degli indizi a carico dei due indagati»

Laboratorio illegale di produzione di droghe nel piccolo centro di Perdifumo, il Tribunale del Riesame di Salerno con ordinanza emessa lo scorso primo giugno ha rimesso in libertà la coppia di Agropoli finita agli arresti.

A tal proposito la Procura presso il Tribunale di Vallo della Lucania precisa che il Tribunale del Riesame ha confermato la gravità degli indizi a carico degli indagati in ordine alle ipotesi delittuose provvisoriamente a loro contestate, ossia i delitti di detenzione per uso non esclusivamente personale di sostanze stupefacenti, commercio di farmaci e altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, adulterazione di sostanze medicinali, limitandosi a sostituire la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania in sede di convalida dell'arresto con quella degli arresti domiciliari.