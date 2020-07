Colpo in spiaggia ad Agropoli. E' successo sull’arenile libero di Trentova, dove dei malviventi sono riusciti a rubare una borsa contenente telefono cellulare, documenti, carta di credito, chiavi e dei soldi in contanti.

Un furto commesso con destrezza in un luogo affollato, approfittando di un attimo di distrazione della proprietaria che si era appena tuffata in acqua. In pochi secondi la borsa è sparita e il ladro e i suoi complici si sono dileguati.

Nessuno si è accorto di cosa fosse successo, neanche i bagnanti che si trovavano nelle vicinanze.



Qualcuno ha visto un uomo passeggiare nervosamente avanti e indietro, ma nessuno ci aveva fatto caso prima del colpo.Il caso è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini. La borsa, svuotata di tutto, è stata rinvenuta poco dopo in zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA