Era riverso sul letto in pessime condizioni igienico sanitarie, in stato confusionale, ma ancora vivo. I Carabinieri lo hanno sottratto dal degrado e probabilmente anche dal decesso. Un 88 enne di Casaletto Spartano è ora ricoverato presso l’ospedale di Sapri dove i sanitari gli hanno riscontrato tutti i valori sballati. E’ nel reparto di medicina in condizioni precarie. Non si vedeva in giro per il paese da circa sei giorni. I vicini di casa hanno così deciso di avvertire di Carabinieri. Alle 19 di venerdì scorso i militari si sono recati presso l’abitazione. Hanno bussato alla porta senza ottenere risposte. Lo hanno provato a contattare telefonicamente, ma il suo cellulare squillava invano all’interno della casa. A questo punto i Carabinieri del Capitano Calcagnile hanno fatto irruzione all’intero arrampicandosi con una scala sul balcone al primo piano. L’uomo era sul letto in pessime condizioni. L’intero appartamento era in uno stato di forte abbandono e degrado, con immondizia ovunque per terra e sui mobili. L’88 enne viveva da solo da tempo ed era molto autonomo. Con i figli, che vivono lontano da Casaletto, pare che da tempo non avesse rapporti. “ Il Comune si farà carico di tutte le spese- ha detto il Sindaco Concetta Amato - per ripulire l’appartamento del nostro cittadino e di qualsiasi altro intervento che si renderà necessario per farlo tornare a vivere dignitosamente” .

© RIPRODUZIONE RISERVATA