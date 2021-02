Da lunedì 8 febbraio fino al prossimo 12 febbraio, il plesso scolastico di Gioi resterà chiuso e la didattica proseguirà con la Dad.

Stop quindi alle attività per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola media. Lo ha reso noto il dirigente scolastico dell’Ic di Gioi, Bruno Bonfrisco a seguito di ordinanza del sindaco di Gioi Mariateresa Scarpa.

Il provvedimento arriva alla luce della positività del coniuge di una insegnante dell’istituto dell’infanzia, residente ad Orria; la stessa è risultata negativa al tampone ma come da prassi resta in isolamento. In paese, inoltre, nell’ultima settimana sono emersi alcuni contagi e considerato che diversi studenti frequentano la scuola media di Gioi, pure quest’ultima resterà chiusa, insieme all’asilo.

Personale docente, personale Ata e del servizio mensa si sottoporranno a controlli sanitari per escludere ulteriori contagi. Si tornerà a scuola soltanto lunedì 14 febbraio.

