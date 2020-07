Ancora un nido di caretta caretta a Palinuro. Ad accorgersi della presenza di tracce di caretta caretta sono stati due bagnini. Insieme ai titolari dello stabilimento hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza il nido e ad allertare le autorità. Sul posto dal Guardia Costiera di Palinuro. Si attende l'intervento dei biologi della stazione Anton Dohrn di Portici e dei volontari dell'Enpa. Questo sarebbe il tredicesimo nido in Campania, superato il record registrato in Regione nel 2016. © RIPRODUZIONE RISERVATA