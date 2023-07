Cilento, dimentica i documenti per tornare in Svezia: li recupera la Municipale e lui scrive lettera di ringraziamento

Da anni vive in Svezia, ma torna spesso nel suo paese natio, Santa Maria di Castellabate, per rivedere i parenti e godersi il mare blu. Lui è Gerardo Federico e, nei giorni scorsi, ha rischiato di non poter rientrare in Svezia, a Västerås, perché aveva dimenticato lo zaino con tutti i documenti alla stazione ferroviaria di Agropoli. A quel punto, ha subito contattato il comando di polizia municipale del luogo che l’ha assistito prontamente, riuscendo a recuperare lo zaino ed a consegnarlo all’uomo prima che il treno partisse.

«E’ doveroso ringraziare il luogotenente Immerso e l’assistente Monaco, appartenenti al corpo della Polizia Municipale di Agropoli, per il loro intervento, nei miei confronti, che ha denotato prontezza e professionalità degni di menzione» ha poi scritto in una lettera di ringraziamento il signor Federico. «Sono tornato al mio paese di origine, Santa Maria di Castellabate, per alcuni giorni di vacanza e dopo aver trascorso uno splendido soggiorno in questi luoghi meravigliosi, mi preparavo a tornare in treno a Roma, quando accidentalmente una disavventura mi è capitata.

Infatti, avevo dimenticato lo zaino con i passaporti alla stazione ferroviaria di Agropoli ed accortomi dell’accaduto ho immediatamente contattato il comando di polizia municipale del luogo che mi ha assistito prontamente e recuperato lo zaino con i documenti. Questa lettera è per ringraziare pubblicamente, come da incipit, il corpo di Polizia Municipale che hanno saputo rendere speciale anche una disavventura» ha concluso il suo racconto l’uomo.