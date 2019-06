Giovedì 20 Giugno 2019, 21:11

Disagi per i passeggeri che questo pomeriggio avrebbero dovuto prendere il treno regionale 24008 diretto da Paola a Napoli Centrale. Il convoglio avrebbe dovuto fermare alla stazione di Omignano – Salento alle 14.55, dove è giunto in perfetto orario. Tra l’incredulità dei passeggeri, però, il treno non si è fermato ma ha superato la banchina, fermandosi alcuni metri oltre la stazione.Dopo un attimo di smarrimento gli utenti sono scesi dal marciapiede e si sono diretti non senza difficoltà verso i vagoni, ma sono stati invitati a tornare indietro. Dopo circa un quarto d’ora di sosta il macchinista è ritornato in stazione.Trascorsi alcuni minuti le porte si sono aperte e i passeggeri hanno potuto finalmente prendere posto. Infine il treno è ripartito. Non sono mancate polemiche per l’accaduto. Da comprendere se si sia trattato di un errore umano o di altra natura. Il treno ha riportato oltre venti minuti di ritardo, in parte recuperati lungo il percorso.