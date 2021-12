Cilento: doppio incidente in superstrada, due feriti gravi

Doppio incidente stradale nella notte tra la Ss18 e la Cilentana. Il primo si è verificato intorno alle tre in località Spinazzo di Capaccio Paestum. Stando alle prime ricostruzioni un ventiseienne del posto ha impattato contro una Jeep con a bordo dei ragazzi di Castellabate.

Sono stati vigili del fuoco ad estrarlo dalle lamiere e a consegnarlo e sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania. Il secondo sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo Pattano della Cilentana; tre auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente.

A riportare la peggio un trentottenne originario di Velia. Sul posto i caschi rossi guidati dal caposquadra Nunzio D’Amato, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasferito il malcapitato in ospedale in gravi condizioni.