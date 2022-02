Cilento, hub dedicato al turismo digitale promosso da Inglobal Financial Service

Incentivi alle imprese: al via “Hub turismo digitale”, lo sportello di consulenza e orientamento in materia di contributi e incentivi a favore di cittadini e imprese campane promosso dalla società Inglobal financial service in collaborazione con il Consorzio Cilento di qualità, che riunisce più di 200 alberghi e strutture ricettive del Cilento, e realizzato con il patrocinio dei Comuni di Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta.

L’iniziativa sarà presentata giovedì 10 febbraio (ore 18) a Marina di Camerota presso la sede del Consorzio Cilento di qualità, all’interno del Centro sociale polifunzionale – Palazzetto dello sport, dove avrà sede anche lo sportello. All’incontro parteciperanno Ivan Ghilardi, esperto in Finanza agevolata e amministratore unico di Inglobal Financial service; il presidente del Consorzio Cilento di qualità Sandro Legato e il vicepresidente Pier Luigi Troccoli; Antonio Marino (direttore generale Bcc Aquara) e i sindaci dei Comuni di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, di Centola – Palinuro, Carmelo Stanziona, e di Pisciotta Ettore Liguori. Il taglio del nastro sarà preceduto dalla benedizione del parroco don Gianni Citro.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid. «L’avvio di questo sportello di consulenza in un territorio prestigioso, ricco di potenzialità di sviluppo, di bellezze naturali e di tradizione come il Cilento – spiega Ivan Ghilardi, esperto di incentivi alle imprese e amministratore unico di Inglobal Financial Service, società di consulenza che gestirà il servizio - è per noi un motivo di orgoglio, e siamo molto felici di questa partnership con il Consorzio Cilento di qualità. Sapremo restituire e valorizzare con la nostra esperienza, professionalità e determinazione, anche in sede comunitaria, l’importanza di questo territorio». «Lo sportello Hub turismo digitale è un’opportunità importante per il nostro territorio – spiega Sandro Legato, presidente del Consorzio Cilento di qualità – grazie ai due front office che saranno messi a disposizione degli imprenditori turistici e dei cittadini dei comuni di Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta. I professionisti che gli operatori turistici e i cittadini incontreranno presso lo sportello potranno fornire informazioni e servizi utili in materia di finanza agevolata e opportunità d’investimento. Per uscire dall’emergenza Covid è importante mettere a disposizione di tutti in maniera fattiva e concreta quante più risorse possibili fra pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e altre opportunità regionali e nazionali».

L’attività di ricevimento del pubblico per un primo livello di informazione sulle opportunità di finanziamento è prevista tutti i giorni dal lunedì al venerdì, a sportello. Una volta a settimana, il giovedì e su appuntamento, un esperto della società Inglobal financial service sarà presente e a disposizione per consulenze più approfondite e personalizzate. In primavera Inglobal financial service organizzerà, insieme con il Consorzio Cilento di qualità, una convention con la partecipazione di assessori regionali e altre Istituzioni, imprenditori e professionisti del settore sui temi dello sviluppo quali gli incentivi al turismo, la formazione e il Pnrr. E’ prevista una due giorni di dibattiti e tavole rotonde secondo un format che potrà essere replicato anche in altre città e regioni italiane.